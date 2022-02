Pacheco lamenta tragédia em Petrópolis (RJ) e defende união

A- A+

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Pedro Gontijo/Senado Federal - 23.11.2021

O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou a tragédia ocorrida em Petrópolis (RJ), afetada por fortes chuvas, que já provocaram a morte de pelo menos 66 pessoas, e afirmou que o país precisa da "união de todos neste momento".

"As chuvas vêm causando tragédias em diversos estados. No final do ano, em Minas Gerais e na Bahia. Agora, na região serrana do Rio de Janeiro. Deixo aqui minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas atingidas pelos temporais na cidade de Petrópolis. Precisamos da união de todos neste momento", escreveu Pacheco nas redes sociais.

O município, localizado na região serrana do estado, tem sido atingido por fortes chuvas. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, avaliou o cenário como "quase situação de guerra" e que está havendo um "grande trabalho de solidariedade" para resgatar os moradores.

A tragédia levou o presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em agenda de três dias na Rússia, a alterar a rota da volta ao Brasil. O mandatário, que estará em Budapeste, na Hungria, nesta quinta-feira (17), pousará no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e não em Brasília, na sexta-feira (18). De lá, segue para a área de Petrópolis acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (PL).

O mandatário anunciou, em conversa com a imprensa em Moscou, que o governo vai liberar um crédito extraordinário para o município. Bolsonaro, que lamentou os óbitos, não informou qual o valor do crédito e destacou que o governo deve liberar também saques do FGTS para os moradores da região serrana.