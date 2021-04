Pacheco publica ato da CPI da pandemia no Diário do Senado Primeiro encontro da comissão ocorrerá na próxima terça-feira (27) às 10h. Há acordo para Renan Calheiros (MDB-AL) ser o relator

Na imagem, presidente Rodrigo Pacheco (DEM-MG) Adriano Machado/Reuters - 14.04.2021

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), publicou nesta segunda-feira (19) no Diário da Casa ato em relação a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investigará ações e omissões do governo federal no combate à pandemia de covid-19.

De acordo com o ato, a CPI da pandemia reunir-se-á nas dependências do Senado Federal, em sistema semipresencial. O senador Otto Alencar (PSD-BA), membro mais velho da comissão, marcou o primeiro encontro para a próxima terça-feira (27), às 10 horas.

Na ocasião, a CPI será de fato instalada e ocorrerá a eleição para presidente, vice-presidente e relator. Há acordo para que os senadores Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL) sejam eleitos respectivamente para os cargos.

Na terça-feira, serão instaladas urnas eletrônicas externas ao plenário da comissão e na garagem coberta do Senado, destinada aos membros do grupo de risco da covid-19. Pacheco determinou também que seja observado o distanciamento social, que será realizado por meio de limitação de cadeiras.