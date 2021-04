Pacheco retira da pauta texto sobre quebra de patente de vacinas Matéria não teve consenso no plenário e será discutida novamente nesta quinta-feira (8) em reunião do colégio de líderes

Senado discute quebra de patente de vacinas Neil Hall/EFE/EPA - 22.02.2021

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), retirou da pauta desta quarta-feira (7) o projeto de lei 12/2021, que estabelece a quebra de patente de vacinas, testes de diagnóstico e medicamentos de eficácia comprovada contra a covid-19.

A matéria, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), não teve consenso no plenário e será discutida novamente nesta quinta-feira (8) em reunião do colégio de líderes às 10h.

Pelo texto, a quebra de patentes perdura enquanto vigorar o estado de emergência de saúde em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O projeto suspende as obrigações do país em implementar ou aplicar dispositivos sobre o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, adotado pelo Conselho-Geral da OMC (Organização Mundial do Comércio).

Durante o período, os titulares das patentes licenciadas ficam obrigados a disponibilizar ao Poder Público todas as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução dos objetos protegidos. Como contrapartida, o governo federal deve assegurar as informações contra a concorrência desleal e práticas comerciais desonestas, sob pena de decretação da nulidade da patente.

"O monopólio de uma empresa na venda de determinados medicamentos ou tecnologias impede a concorrência de preços e coloca em risco as ações de combate à doença”, afirma o senador.