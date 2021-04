Pacheco se reúne com Queiroga e discute combate à pandemia Presidente do Senado e Ministro da saúde debateram a produção de vacina por fábricas de imunizantes animais Rodrigo Pacheco se reúne com Queiroga para discutir combate à pandemia

A- A+

Senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) Pedro Gontijo / Senado Federal / 25.03.2021

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se reuniu neste sábado (10) com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para discutir o cronograma brasileiro de combate à pandemia de covid-19. O encontro acontece dois dias após o ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), pedir a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) por Pacheco para investigar as ações federais de enfrentamento ao coronavírus.

O encontro aconteceu na residência oficial do parlamentar, em Brasília, e contou ainda com a participação do senador Confúcio Moura (MDB-RO). De acordo com Pacheco, em vídeo divulgado após a reunião, foi discutido, em especial, formas de antecipar o fornecimento de vacinas à população.

Uma das alternativas seria a conversão de fábricas de imunizantes animais para a produção de doses contra a covid-19. “É uma possibilidade concreta trabalhada pelo Ministério da Saúde”, disse o senador.

Na pauta ainda estava patentes das vacinas, insumos para sedação e a disponibilidade de oxigênio aos hospitais.

“Esse cronograma de trabalho, de maneira coordenada e inteligente, colaborativa entre o Congresso Nacional e o Ministério da Saúde é que nos fará sair desse momento crítico que nós estamos vivendo. É muito importante nós não perdermos o foco, nós mantermos a união, a pacificação, o diálogo permanente, com as soluções efetivas para o problema maior dos brasileiros, que é a pandemia”, concluiu Pacheco.