Paciente desperta do coma após 22 anos e processa médicos 

Um homem de 42 anos, cuja identidade não foi revelada, entrou em coma em 1999, no dia em que completou 20 anos de idade. Morador da cidade de São Paulo, ele estava se dirigindo para sua festa de aniversário com mais quatro amigos em um Chevrolet Astra. Todos sobreviveram ao acidente, porém, o aniversariante, que estava no banco do passageiro, entrou em coma.

Ao ser investigado, o motorista afirmou à polícia que perdeu o controle por estar com dificuldades em decidir qual CD tocar: Mambo nº 5, de Lou Bega ou Livin’La Vida Loca, de Ricky Martin. Como realmente se tratava de uma escolha muito complexa, ele foi absolvido.

Homem volta de coma e se espanta com o vício nesse tal de celular Reprodução/Freepik

Há três dias, sem que os médicos tenham qualquer explicação, o paciente despertou perguntando como foi a virada do milênio. Porém, ao se dar conta dos rumos que a sociedade tomou, o homem entrou em crise existencial e começou a gritar em pleno hospital:

“As pessoas perdem amizades defendendo político? No Brasil? Não pode ser... E é sério que todo mundo está viciado nesse tal de celular? E aquele vídeo de aluno batendo na professora, é comum aquilo? Mas quem colocou esse sujeito de cabelo colorido que só fala asneira como educador das crianças? E por que todo mundo foi proibido de trabalhar pra não morrer se a OMS tá falando que mais gente vai morrer de fome do que desse vírus aí? E que negócio é esse de que menino não é mais menino e menina não é mais menina? Eu quero um advogado! Eu quero voltar a dormir!”