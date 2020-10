Pacote com nove medidas contra corrupção está parado há um mês Medida prevê, entre outros pontos, criação do crime de corrupção privada, a ampliação do rol de entidades e exigência de programas de integridade

Na imagem, Congresso Nacional Roque de Sá / Agência Senado

O pacote com nove propostas de combate à corrupção, apresentado por senadores em setembro, está parado há um mês no Senado Federal.

Baseado em sugestões do movimento Unidos contra a Corrupção, o projeto prevê, entre outros pontos, a criação do crime de corrupção privada, a ampliação do rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro e a exigência de programas de integridade para contratação com a administração pública em obras de grande vulto.

A medida é assinada pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Alvaro Dias (Podemos-PR), Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), Eduardo Girão (Podemos-CE), Soraya Thronicke (PSL-MS) e Fabiano Contarato (Rede-ES).

A reportagem questionou o Senado sobre o motivo de o pacote ainda não ter sido distribuído. Em nota, a Casa informou que segue com tramitação normal. "O projeto será encaminhado à CCJ e aguardará inclusão na pauta de votações", disse.