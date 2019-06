Do R7

Padre é afastado da Igreja após postar foto seminu em hotel Pároco português contou a jornal que estava com uma mulher em hotel na cidade do Porto. Foto foi postada por descuido

Foto postada sem querer pelo padre Júlio Santos Reprodução/Correio do Manhã

Um padre português foi afastado pela Igreja Católica após publicar uma foto no Facebook em que aparece usando apenas cueca em um quarto de hotel. As informações são do jornal "Correio da Manhã', que entrevistou o padre Júlio Santos sobre o caso.

Ao periódico, o sacerdote contou que a fotografia foi feita pela mulher que estava com ele no hotel."Foi uma menina muito bonita, muito jeitosa, que eu levei para um hotel no Porto. Foi uma serpente tentadora", disse.

Júlio contou que acabou postando a foto por descuido, ao trocar imagens pelo Facebook.

Sobre o encontro amoroso, o padre afirmou que tem mente aberta e que é "maroto". Ele foi ordenado há 30 anos e atuava na região de Coimbra.