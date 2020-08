Do R7

Pagamento do auxílio emergencial supera a marca de R$ 150 bilhões Foram beneficiadas até agora 65,9 milhões de pessoas com a transferência das parcelas de R$ 600,00 ou R$ 1.200,00, no caso de mães chefes de família

O pagamento do auxílio emergencial realizado pela Caixa Econômica Federal chegou a um total de R$ 151,4 bilhões nesta sexta-feira (7). Foram beneficiadas até agora 65,9 milhões de pessoas diretamente com a transferência das parcelas de R$ 600,00 ou R$ 1.200,00, no caso de mães chefes de família.

O governo federal já gastou com o benefício, criado para diminuir o impacto da pandemia de coronavírus na população de baixa renda, R$ 167,6 bilhões, o equivalente a 56,8% dos R$ 254,4 bilhões previstos para as cinco parcelas, por meio da medida provisória 937/20.

“O auxílio emergencial está fazendo a diferença na vida das pessoas e movimentando a economia, em especial nas regiões mais pobres”, afirma o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, responsável pelo pagamento do benefício.

Segundo o ministro, os valores investidos superam ainda o PIB de nações africanas como Zâmbia e Senegal ou de centro-americanas como El Salvador e Honduras. É mais da metade da riqueza produzida pela Sérvia ou pela Eslovênia.

Nesta sexta-feira (7), foram transferidos para as contas sociais digitais cerca de R$ 2,5 bilhões para quem nasceu em junho e faz parte do grupo de microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS, autônomos, trabalhadores informais e desempregados. São diferentes parcelas sendo pagas ao mesmo tempo, seguindo o calendário conforme o cadastramento e o processamento de dados dos beneficiados.

A maioria é do lote 1 – os primeiros a receberem o Auxílio Emergencial, já em abril –, que está recebendo a quarta parcela. Os demais variam entre a primeira e a terceira remessas.

"A operação para bancarizar todos os elegíveis permitiu ao poder público jogar luz sobre mais de 26 milhões de informais que não eram beneficiários de políticas públicas", afirma o ministério.