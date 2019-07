Pai esquece filhos dentro de carro e é acusado de homicídio nos EUA Homem disse que esqueceu gêmeos no banco traseiro do carro durante o dia todo, enquanto foi para seu turno de trabalho. Crianças morreram de calor

Um homem foi acusado em Nova York de homicídio culposo depois que seus filhos gêmeos de um ano de idade morreram de calor, informou neste sábado a Polícia da cidade americana.

O homem disse que esqueceu os filhos no banco traseiro do carro durante o dia todo enquanto foi para seu turno de trabalho.

O menino, Phoenix, e a menina, Mariza, teriam passado na sexta-feira cerca de oito horas no interior do veículo em um dia quente de verão, desde as 8 da manhã, quando o pai, Juan Rodríguez, de 39 anos, estacionou o veículo perto do local de trabalho, até as 4 da tarde quando terminou seu turno.

O fato aconteceu no distrito nova-iorquino do Bronx, perto do hospital Forham Manor, onde Rodríguez trabalha, que se deu conta do que aconteceu quando começou a dirigir outra vez para casa e percebeu que as crianças estavam no assento traseiro.

As testemunhas afirmaram para a imprensa que o pai gritava histérico enquanto os transeuntes chamavam a Polícia, e embora os serviços de emergência tenham tentado reanimar as crianças, declararam sua morte pouco depois no local.

Rodríguez, que mora no condado de Rockland, no estado de Nova York, e pai de outros três filhos, se declarou inocente no seu primeiro depoimento à Justiça e disse que deixou seus dois filhos no carro por esquecimento, enquanto o juiz do caso impôs uma fiança de US$ 100.000 para ser libertado.

Segundo vários meios de imprensa locais, os vizinhos de Rodríguez o descreveram como "um bom pai e um homem incrível", enquanto as autoridades pediram maior colaboração para tentar evitar este tipo de morte.

"Dois bebês inocentes perderam suas vidas, morrendo de calor em um carro estacionado em uma área de grande trânsito tanto de veículos como de pessoas. Isto acontece com muita frequência, inclusive com pais dedicados que não conseguem explicar o que aconteceu", disse em comunicado o vereador do Bronx Fernando Cabrera. EFE