Painel mostra quantidade de testes rápidos de covid-19 em cada estado

O Ministério da Saúde passou a publicar em seu site um painel interativo divulgado que mostra quantos testes rápidos de covid-19 foram enviados para cada estado do país, do total de 5 milhões de testes comprados pela pasta.

O sistema mostra ainda a quantidade de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e de insumos distribuídos para uso das equipes médicas no combate ao novo coronavírus como máscaras, luvas e até alcool em gel.

O painel mostra, por exemplo, que o estado de São Paulo vai receber 105.600 testes rápidos do primeiro lote de 500 mil distribuídos pelo Ministério da Saúde e que o estado recebe ainda 3,1 milhões de máscaras, 3,4 milhões de luvas e possui 8.295 leitos de UTI.

As informações do sistema do Ministério da Saúde serão atualizadas diariamente e faz parte de uma política de transparência da pasta na distribução de recursos que estão sendo enviados para os estados no combate ao covid-19.

