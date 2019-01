Palácio do Planalto divulga foto oficial de Jair Bolsonaro

Foto foi divulgada nesta quinta Alan Santos/Presidência da República

O Palácio do Planalto divulgou nesta quinta-feira (10) a foto oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, que vai substituir as imagens já retiradas do ex-presidente Michel Temer em espaços do governo federal e nas páginas das internet.

Bolsonaro aparece com a faixa presidencial e com a bandeira brasileira ao fundo. A imagem foi captada pelo fotógrafo da Presidência Alan Santos, na segunda-feira (7).

Na semana passada, a gestão anunciou o novo slogan do governo federal: "Pátria Amada Brasil", que substitui o "Ordem e Progresso" adotado por Temer.