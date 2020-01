Do R7

Palestra ensina policial militar a administrar vida financeira Levantamento aponta que dívidas do funcionalismo no crédito consignado chegam a R$ 198,5 bilhões Universal

Palestra será oferecida a 400 PMs e convidados Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo - 02.03.2019

Nesta sexta-feira (31), o programa social UFP (Universal nas Forças Policiais), em parceria com o 19º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, oferece uma palestra sobre educação financeira para 400 PMs e convidados.

A aula faz parte de uma “solenidade de Valorização Policial Militar e Reunião Geral”, que acontece no templo da Igreja Universal do Reino de Deus localizado na Av. Itaquera 2951, na zona leste de São Paulo.

Além de disponibilizar o local para realização, a UFP também distribuirá 100 livros sobre depressão e vida financeira.

Na palestra “Saia do vermelho e equilibre as contas”, a jornalista e especialista em finanças pessoais Patrícia Lages ensinará como sair do endividamento e administrar melhor a vida financeira.

Um levantamento do BC (Banco Central) apontou que o saldo das dívidas de funcionários públicos no crédito consignado soma R$ 198,5 bilhões.

Palestra será ministrada pela especialista em finanças pessoais Patrícia Lages Reprodução/YouTube

Além dos problemas financeiros que enfrentam, policiais também sofrem com a depressão. Dados divulgados pela Ouvidoria da Polícia em São Paulo apontam que a taxa de suicídios entre policiais civis é seis vezes maior do que a taxa dos mortos em serviço (5 a cada 100 mil). No evento, um café da manhã será oferecido para todos os presentes.

O programa social presta assistência ao efetivo das polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil, ao Corpo de Bombeiro, aos agentes penitenciários e à Guarda Municipal, bem como aos membros das Forças Armadas.

O grupo promove palestras e debates sobre temas como corrupção, ética, drogas e estrutura familiar. São desenvolvidos, ainda, trabalhos de evangelização com os policiais e os seus familiares.

Agenda:

Palestra “Saia do vermelho e equilibre as contas”, para PMs e convidados

Data: 31/01/20

Horário: 9h

Local: Av. Itaquera 2951, Jardim Brasília – São Paulo (SP)