Pandemia avança no Sudeste, segue estável no Sul e regride no Nordeste

Na média do número de casos, foi na região Sudeste onde houve aumento considerável: 7% de aumento entre as semanas 32 e 33

Sudeste teve avanço na média de casos diários na última semana Bruno Rocha /Fotoarena/Folhapress - 14.08.2020

A pandemia de covid-19 avançou em número de casos no Sudeste nas últimas duas semanas, segundo informou o Ministério de Saúde no boletim epidemiológico semanal nesta quarta-feira (19). Nas regiões Norte e Nordeste, houve diminuição nas médias de casos e mortes.

Na média do número de casos, foi na região Sudeste onde houve aumento considerável: 7% de aumento entre as semanas 32 e 33 (a última) dos boletins realizados pela pasta. No Sul (5%) e Centro-Oeste (3%), houve estabilização. Já as regiões Norte (8%) e Nordeste (11%) regrediram nas últimas duas semanas.

No número de óbitos por covid-19, a região Sul foi onde a média mais aumentou (9%). Já o Sudeste (-3%) teve estabilização com leve queda na média, enquanto o Centro-Oeste (3%) apresentou estabilização com aumento pouco significativo. Assim como nas médias de casos, Nordeste (-8%) e Norte (-16%) também apresentaram diminuição nas mortes.

No total, o Brasil apresentava queda na média diária de casos nas últimas três semanas, mas teve estabilidade entre as semanas 32 (43.505) e 33 (43.526).

Mesma estabilidade também se mostrou, mas com leve queda, nas médias de óbitos, com 988 diários na semana 32 e 965 na semana 33.