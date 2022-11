Para Alckmin, reação do mercado à PEC é momentânea e será superada Vice-presidente eleito diz que novo governo vai discutir um novo arcabouço fiscal; dia foi marcado por queda da bolsa e alta do dólar Para Alckmin, reação do mercado é momentânea e será superada

A- A+

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin diz que a reação do mercado à PEC será superada Flipar

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin afirmou nesta quinta-feira (17) que a reação do mercado à minuta da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do estouro, que incluiu gastos acima do teto, é momentânea e será superada. Ele também garantiu que, com o tempo, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva vai discutir um novo arcabouço fiscal.

O texto da proposta, elaborado pela equipe de transição do próximo governo, foi apresentado ao Congresso no início da noite de quarta-feira (16), com valores fora do teto de gastos maiores do que o esperado. Além disso, uma fala de Lula nesta quinta, durante a COP27, sobre a necessidade de a responsabilidade social vir antes da fiscal, trouxe mais um dia de queda da bolsa e subida do dólar, repetindo o que já havia acontecido na semana anterior.

Leia também O que é o teto de gastos do governo e para que serve? Entenda

“Isso vai ser esclarecido e superado”, disse Alckmin a jornalistas. Responsável por tentar contornar a reação do mercado financeiro, o vice-presidente eleito afirmou que o governo terá sim responsabilidade fiscal, e discutirá uma nova estrutura para substituir o atual teto de gastos. Entretanto, ressaltou que o momento é emergencial.

“Vai haver superávit e redução da dívida, mas isso não se faz em 24 horas, se faz com tempo", explica. Ele também falou que o novo governo tomará medidas para reduzir gastos, a partir da revisão de contratos, e com isenções tributárias, e ainda defendeu a reforma tributária como uma das principais medidas a serem tomadas para fazer o país a crescer.

“Na minha avaliação, a questão central é a reforma tributária, que faz o PIB crescer”, afirmou, defendendo que seja aprovada no menor tempo possível, mas sem dar prazos.

Copyright © Thomson Reuters.