Pará decreta 'lockdown' em dez cidades a partir de quinta-feira

O governador Helder Barbalho, que já teve a covid-19 Reprodução/Twitter

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou nesta terça-feira (5) que vai intensificar o combate ao coronavírus no estado, com o isolamento social e o "lockdown", que limita a circulação de pessoas nas ruas das cidades.

Decreto será publicado nesta quarta-feira (6) e vai afetar dez municípios: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Izabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Breves, Vigia e Santo Antônio do Tauá. A medida vai valer a partir de quinta-feira (7), com duração inicial de uma semana.

O critério da escolha das cidades foram números de casos confirmados de covid19 50% superiores à média estadual, proporção próxima de 75 casos para cada 100.000 habitantes.

Fica proibida nas cidades a circulação de pessoas, salvo por exemplo em caso de compras de alimentos, medicamentos e de trabalho.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde do Pará, o estado tem 4.756 casos confirmados de covid-19, 2.536 casos recuperados, 375 óbitos, 242 casos em análise e 2.487 casos descartados,