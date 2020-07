Para Maia, há convergência entre governo e Congresso na tributária

Maia elogia tributária do governo: "Há convergência nos textos" Pedro França / Agência Senado / 21.07.2020

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse nesta quarta-feira (22) que a proposta do governo de reforma tributária entregue ontem pelo ministro Paulo Guedes é muito convergente aos textos já discutidos na Câmara (PEC 45) e no Senado (PEC 110), sinalizando que a discussão da primeira fase pode andar rápido.

"A proposta do governo foi muito convergente às da Câmara e Senado, que são mais amplas, e a do governo focada no PIS e Cofins. É um bom debate que vai na linha da unificação dos impostos. Vamos fazer o debate para que o texto possa de fato ter impacto importante no futuro nosso País, principalmente no crescimento sustentado, que é a grande dificuldade".

Com a proposta do governo em mãos, os debates da comissão mista da reforma tributária serão retomados nos próximos dias.

"O presidente [da Comissão Mista] senador Roberto e o relator Aguinaldo vão retomar os debates, esse é tema muito importante, simplificação sistemas para que deixe de onerar a produção, deixe de onerar os investimentos para que o setor privado possa voltar a investir no País".

Maia defende que a tributária será o maior indutor de crescimento no pós-pandemia já que outras medidas, como a reforma da Previdência, não tiveram impacto rápido no crescimento do País.

"Temos aprovado matérias importantes com perspectiva de crescimento. Infelizmente crescimento e geração de empregos tem ficado aquém, antes da pandemia, claro, e um sistema tributário complexo e com muita insegurança jurídica vem afugentando de fato os investimentos privados no País".