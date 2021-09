Paralisação de rodovias se mantém em 15 estados, diz ministério

A- A+

Governo federal está mobilizado para encerrar bloqueios Joédson Alves/EFE - 09.09.2021

O governo federal anunciou no final da tarde desta quinta-feira (9) que os bloqueios de rodovias federais por caminhoneiros se mantém em 10 estados, com pontos isolados em outros 5. As informações constam no mais recente informe do Ministério da Infraestrutura, feito com base em informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A região Sul concentra mais da metade das ocorrências registradas. Os estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará, Mato Grosso, Goiás e Tocantins também sofrem com os bloqueios. Com um único ponto estão Maranhão, Minas Gerais, Roraima, Piauí e Rio de Janeiro.

No último boletim, o governo afirmou que as interdições na malha rodoviária nacional já tinham sido resolvidas e que 13 estados contavam com paralisações.

Desde quarta-feira (8), diversos trechos de estradas no país estão paralisadas em meio a manifestações da categoria em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e contrária a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

O movimento, porém, não é apoiado pelo presidente, que chegou a enviar nesta madrugada um áudio aos caminhoneiros para pedir o fim dos bloqueios. A CNT (Confederação Nacional do Transporte), que representa empresas do setor, também negou apoio à greve.

Embora aparente perda de força em relação a ontem, o governo teme que a paralisação possa se estender e comprometer ainda mais a economia. Na manhã de hoje, o IBGE divulgou o novo índice da inflação oficial (IPCA), que avançou 0,87% em agosto, maior alta para o mês em 21 anos.