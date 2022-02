Pare de dar trabalho à esquerda

A- A+

O mundo está precisando de um choque de fantasia. Chega dessa chatice de realidade, onde a gente nem sequer pode viver enganado. Não é muito melhor achar que é uma pessoa legal do que ter um trabalhão enorme para ser uma pessoa legal de verdade? Esse é o espírito!

E nada de falar em debate. Quando a esquerda diz que quer abrir o diálogo e debater sobre qualquer assunto é pura fantasia. Esquerda não debate coisa alguma. Esquerda impõe narrativas e quem não se sujeita é metralhado por ofensas que estão na ponta da língua de todo esquerdista raiz (ainda que não saibam o que significam): machista, fascista, racista, genocida, transfóbico etc. etc.

Não há espaço para liberdade no mundo canhoto da fantasia. É preciso regular o que as pessoas falam, escrevem, publicam, ainda que quem queira regular seja um analfabeto funcional. Aliás, melhor ainda!

Ativista dos direitos humanos em Cuba: para a mídia, a população está feliz TIMOTHY A. CLARY / AFP

E quem não quer acreditar que não é preciso trabalhar duro para subir na vida? É muito melhor pensar que ganharemos tudo de graça do governo, enquanto tudo o que temos a fazer é apenas votar neles. O Estado esquerdista tomará tudo dos ricos malvadões e dará liberalmente aos pobres bonzinhos, igualzinho o que acontece na Venezuela e em Cuba, onde vive uma população muito feliz e satisfeita, segundo a mídia (o que “parece” meio estranho por lá é só porque a “esquerdização” ainda não está completa).

E esse negócio de gênero? Duas opções? Que coisa mais chata! É tempo de confundir gênero com opção sexual e não permitir que ninguém questione absolutamente nada. Lembra-se que não se trata de debate? A esquerda sempre tem razão e a confusão generalizada é sempre muito bem-vinda, principalmente envolvendo crianças. Se bem que para isso, é preciso que o estado tire a autoridade dos pais sobre elas. Mas isso é só um detalhe e logo não será mais um problema!

Agora, se você é mulher e tem orgulho de ser mulher, pare com isso ou vai se ver com a turma do cancelamento! E se não está repetindo por aí que homens gerar bebês, amamentar e ter períodos menstruais, você ainda deve estar vivendo no mundo da realidade. Pois então acorde para o fato de que você deve voltar a dormir...