Parece que eficácia da vacina de SP está "lá embaixo", diz Bolsonaro

A- A+

Bolsonaro em live pelo Facebook Reprodução/Facebook 24.12.2020

(Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (24) que a eficácia da "vacina de São Paulo parece que está lá embaixo", em aparente referência à CoronaVac, imunizante da chinesa Sinovac produzido no Brasil pelo Instituto Butantan, que teve o anúncio do percentual exato de eficácia adiado. O governo de São Paulo alega, porém, que a eficácia atinge os parâmetros mínimos exigidos.

"A eficácia daquela vacina de SP parece que está lá embaixo. Se eu errar 0,0001% vou apanhar da mídia, então não vou divulgar percentual", disse Bolsonaro em transmissão semanal ao vivo nas redes sociais.

'Saúde e economia andam juntas', diz Bolsonaro em fala de Natal

Apesar da declaração do presidente, o Instituto Butantan informou na quarta-feira que a CoronaVac atingiu percentual de eficácia acima de 50% em teste realizado no Brasil -- o mínimo exigido pela Anvisa e a Organização Mundial da Saúde (OMS) para aplicação contra a Covid-19.

Nesta quinta-feira, a Turquia informou que a eficácia da CoronaVac em teste realizado no país ficou em 91,25%. A Sinovac pediu ao Butantan que não divulgasse a eficácia exata do teste no Brasil para consolidar o dado com os testes de outros países, de forma a obter uma eficácia única do imunizante.

Apesar das rugas entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, a vacina foi incluída pelo Ministério da Saúde no programa nacional de imunização.

O presidente reiterou, na transmissão desta quinta-feira, que qualquer vacina que for aprovada pela Anvisa será comprada pelo governo federal, mas acrescentou que o governo não irá propor nenhuma legislação que isente os produtores de responsabilidade por eventuaus efeitos colaterais.

"Tem gente que quer que eu baixe uma MP e diga que a responsabilidade é minha, do governo federal. Não vou assinar isso. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que seja efetiva e atinja seus objetivos, não posso me responsabilizar, quem está com pressa que se responsabilize", afirmou.

Copyright © Thomson Reuters.