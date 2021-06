Parecer para desobrigar máscaras está em estudo, diz Queiroga

A- A+

Flexibilização de máscaras ocorre em países com alto indíces de vacinação, como os EUA Ueslei Marcelino/Reuters - 12.05.2021

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou que o parecer anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para desobrigar o uso de máscaras por vacinados e recuperados da covid-19 ainda é estudado pelo ministério.

"Recebi do presidente Bolsonaro hoje uma solicitação para fazer um estudo acerca do uso das máscaras. O presidente está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil, da chegada de novas doses, da distribuição de mais de 100 milhões de doses de vacinas. O presidente acompanha o cenário internacional e vê que, em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras", afirmou o ministro.

A medida foi anunciada por Bolsonaro mais cedo nesta quinta-feira (10). Ele afirmou, porém, que Queiroga iria "ultimar" o parecer, sem citar outros estudos adicionais. A recomendação contraria especialistas da saúde, que apontam riscos de reinfecção e de escape de vacinas naqueles que já têm anticorpos contra a doença.

A recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) também pediu cautela na desobrigação do uso de máscaras. Vale ressaltar que nenhuma vacina tem 100% de eficácia contra a covid, o que possibilita que até os imunizados adoeçam e que também transmitam a doença.

Além disso, o uso de máscaras foi flexibilizado principalmente em países que têm altos indíces da população vacinada, o que não é o caso do Brasil. Nos EUA, que já desobrigou imunizados a usarem a proteção, 42% já foram totalmente imunizados, com as duas doses. No Brasil a taxa é de 11,18%.

Desde que assumiu o ministério, em março, o próprio Queiroga também sempre recomendou o uso de máscaras como medida essencial de combate à pandemia. Ele já chegou a afirmar que o "Brasil é a pátria de máscaras".