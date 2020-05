Parlamentares comentam vídeo de reunião ministerial Deputados e senadores classificam a linguagem do presidente Jair Bolsonaro no encontro como “completamente inadequada” reunião ministerial

Inúmeros parlamentares, aliados e de oposição a Jair Bolsonaro, criticaram a postura do presidente durante a reunião ministerial do dia 22 de abril, na qual o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro alega ter sido ameaçado em meio a uma tentativa de interferência na PF (Polícia Federal).

A decisão do ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), de liberar o vídeo atende a um pedido da defesa de Moro para apurar as declarações do presidente.

“Xingamentos palavrões e baixaria. Mais parece um debate acalorado de botequim do que uma reunião com ministros”, pontuou o senador Major Olímpio (PSL-SP). Para ele, no entanto, ainda há “interrogações” a respeito da tentativa de Bolsonaro interferir no comando da PF.

O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) classifica as imagens como “chocantes” para o povo brasileiro porque mostra um governo sem condições morais de governar. “Ali aparecem interesses em extrapolar, fazer com que as pessoas se armem e fazer com que haja agressão contra o Supremo Tribunal Federal e os governadores”, diz.

“Um presidente da República não pode conduzir um governo dessa forma. Ele tem que cuidar de um País, do povo, e não fazer esse tipo de discurso, que não leva absolutamente nada”, lamente Zarattini.

Para a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), o conteúdo da reunião “é muito grave” e confirma as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. “O que nós vemos é uma reunião completamente fora do tom, quando o Brasil já tinha perdido 3.000 vidas”, observa ela.

Já o senador Otto Alencar (PDS-BA), parabeniza a decisão do ministro Celso de Mello em divulgar o vídeo da reunião para evidenciar as falar de Moro. "Mais grave ainda é quando ele [Bolsonaro] pede que dê segurança aos seus familiares e amigos. A República não pode dar segurança aso amigos", pontua ele.

"Além disso, a linguagem é completamente inadequada, com palavrões que não poderiam ser colocados nem em uma reunião fechada pelo presidente da República", lamentou o senador.