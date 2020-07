Parlamentares lamentam morte dos pais do deputado Cleber Verde O crime ocorreu na fazenda do casal, na cidade de Turiaçu, no interior do Maranhão (cerca de 150 km da capital São Luís) Parlamentares lamentam assassinato dos pais do deputado Cleber Verde

O deputado federal Cleber Verde (Republicanos-MA) Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Vários parlamentares lamentaram nesta quarta-feira (15) o assassinato dos pais do deputado Cleber Verde (Republicanos-MA). O crime ocorreu em Turiaçu, no interior do Maranhão (cerca de 150 km da capital São Luís).

Maria Graça Cordeiro Mendes foi atingida por golpes de arma branca e encontrada ontem na fazenda do casal. O corpo de Jesuino Cordeiro Mendes, baleado, foi achado hoje pela polícia local.

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) destacou que Cleber Verde é querido por toda a bancada estadual. “Quero lamentar muito e dizer que todos estamos muito tristes. Eles foram assassinados de forma brutal, fruto de uma tentativa de assalto frustrada”, disse.

Segundo o deputado Bira do Pindaré (PSB-MA), a notícia trouxe profunda dor. "Toda a nossa solidariedade em razão de perdas irreparáveis, do pai e da mãe, de maneira trágica e criminosa."

O deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA) afirmou que a polícia do Maranhão investiga o crime com várias equipes. "Falei com o secretário [de Segurança] Jefferson Portela, que já está em vias de elucidação completa desse bárbaro crime."

Nota

A assessoria de imprensa de Cleber Verde publicou uma mensagem de luto nas redes sociais do parlamentar.

"É difícil encontrar palavras que traduzam a tristeza e a indignação que todos nós, amigos da família Cordeiro Mendes, estamos sentindo neste momento. Dona Maria Graça Cordeiro Mendes e Sr. Jesuino Cordeiro Mendes eram pessoas de bem, que lutaram muito para criar seus filhos com dignidade, fé e resiliência. Eles não mereciam receber tamanha violência, quando tudo o que propagavam era paz, generosidade e amor ao próximo", diz o comunicado.

"O assassinato brutal e covarde de dois idosos indefesos é algo que causa revolta e não pode ficar impune. Consternados e solidários, unimo-nos em oração para que Deus coloque sua mão misericordiosa e de amor para amenizar a dor dessa perda irreparável", conclui a nota.