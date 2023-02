Parlamento português critica convite para Lula participar de sessão em feriado nacional

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro com o chanceler de Portugal, João Gomes Cravinho Ricardo Stuckert/PR - 23.2.2023

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Cravinho, informou na semana passada que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai discursar em uma sessão na Assembleia da República, o parlamento português, em 25 abril. A data marca a revolução de 1974 que derrubou o regime ditatorial instaurado por Antonio Oliveira Salazar em Portugal. O anúncio do chanceler, no entanto, foi alvo de críticas no Legislativo local.

Um grupo de deputados que fazem oposição ao primeiro-ministro de Portugal, António Costa, disse que o parlamento foi desrespeitado. “Isto que estamos a tomar conhecimento constitui um atropelo inaceitável àquilo que é a própria instituição parlamentar. O senhor ministro dos Negócios Estrangeiros não está em sua casa. Esta é a casa da democracia, que tem procedimentos próprios”, reclamou o deputado Rui Rocha, presidente do partido Iniciativa Liberal.

Segundo ele, a presença de Lula na sessão da Assembleia da República deveria ser decidida pelo próprio parlamento. “É incompreensível que o ministro dos Negócios Estrangeiros apresente uma decisão que não foi partilhada com grupos parlamentares e com os deputados. Nem António Costa, nem o ministro, nem o governo, nem o PS [partido de Costa] são donos do parlamento”, reclamou.

“A posição da Iniciativa Liberal é que não há histórico de nenhum convite de nenhum chefe de estado para estas sessões solenes de comemoração do 25 de abril. É a celebração da liberdade no parlamento português e dos portugueses, e parece-nos que não há contexto para este tipo de convite”, acrescentou Rocha.

Presidente do partido Chega, André Ventura também reclamou do anúncio de Cravinho. Em sessão da Assembleia da República com a presença do chanceler português, o deputado afirmou que a presença de Lula na sessão para celebrar o 25 de abril é uma vergonha.

“Não é ao senhor que lhe compete, enquanto ministro do governo, anunciar quem discursa nesta Casa. E se este convite já nos envergonharia a todos, certamente envergonhará a maioria do povo português. Isto é vergonhoso”, disse o parlamentar.

Na viagem a Portugal, Lula também deve entregar o Prêmio Camões a Chico Buarque. A premiação foi concedida em 2019, mas até hoje o músico não recebeu.