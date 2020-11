Partido Novo elege apenas 1 prefeito em todo o país

Adriano Silva (Novo) é eleito em Joinville (SC) Divulgação

Num leque de mais de 30 partidos em disputa nestas eleições municipais, o Novo, criado a menos de 10 anos e comandado por lideranças de fora do mundo da política, teve um desempenho aquém do que prometeu em 2018, quando alcançou postos importantes, como o governo do estado de Minas Gerais. Desta vez, o partido elegeu apenas um prefeito, Adriano Silva, que venceu Darci de Matos, do PSD, e vai administrar Joinville, maior centro-urbano de Santa Catarina.

Estreante, aos 42 anos, o empresário Adriano Silva atende ao perfil clássico dos integrantes do Novo: não é um político de carreira, nem tem qualquer experiência na gestão pública, à qual a orientação partidária determina aplicar conceitos de gestão empresarial e afastar-se das negociações e alianças, tidas como práticas expúrias.