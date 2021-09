Partido Republicanos inaugura sede em São José do Rio Preto (SP) Deputado federal Marcos Pereira participou de inauguração; espaço vai concentrar as atividades partidárias na região

A- A+

Presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (ao centro), participa do evento Divulgação Republicanos

O presidente nacional do Republicanos e deputado federal, Marcos Pereira, participou, neste sábado (11), da inauguração sede do partido na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Localizado no bairro Boa Vista, zona central do município, o novo espaço foi organizado para concentrar as atividades partidárias na região e promete se estabelecer como uma trincheira do partido em prol do debate e planejamento de políticas públicas. Antes de Rio Preto, beneficiada com R$ 20,3 milhões por meio do deputado e seu partido, Marcos Pereira também esteve com lideranças em diversas cidades da região.

De acordo com o deputado, a inauguração da sede representa a força projetada pelo Republicanos. "Esse espaço é a representação física da nossa força na região e do trabalho que temos feito para construir um Republicanos cada vez mais próximo das bases, que está ao lado das pessoas, nas comunidades, nas cidades e nos estados do nosso país", escreveu em suas redes sociais.

Durante o evento, que contou com a presença da vereadora Karina Caroline, do vereador Robson Ricci, e de autoridades de toda a região, o parlamentar também anunciou que, futuramente, o espaço deve integrar a rede da Fundação Republicana Brasileira (FRB). A instituição é mantida pelo partido e também detém as operações da Faculdade Republicana, reconhecida pelo MEC, e que oferece diversos cursos de formação para a área política.

Presidente municipal do Republicanos de Rio Preto, Diego Polachini ressaltou que a implantação da sede se trata de um projeto de política com propósito. "É um ato muito importante para a história da cidade. Aqui é um lugar com pessoas que desejam fazer a política de uma forma diferente", afirmou Polachini, que também enfatizou o apoio dado pelo deputado não só em relação ao espaço, mas por meio da destinação de verbas para a saúde, infraestrutra e esporte.

Espaço deve integrar a rede da Fundação Republicana Brasileira (FRB) no futuro Divulgação Republicanos

Primeira mulher a chefiar a Casa Militar e figura de expressão na cidade de Rio Preto, a coronel Helena dos Santos Reis foi a grande homenageada do evento, com seu nome estampando o título da sede. De acordo com ela, a sede se torna agora a sua segunda casa.

"A casa é o lugar que guarda as nossas histórias, que conta um pouco da nossa vida. É o lugar que a gente recorre para curar as feridas, mas também para celebrar as grandes vitórias. É o local onde nascem as nossas histórias e onde a gente constrói esses sonhos, fazendo com que eles se tornem realidade. A casa é uma representação de nós mesmos, e é com muita alegria que recebo essa homenagem", disse Helena, emocionada.

O evento de inauguração ainda contou com a presença de nomes políticos de outras partes do estado, como o presidente estadual do Republicanos, Sergio Fontellas; o presidente municipal do partido na capital paulista e filho do falecido senador Romeu Tuma, Robson Tuma, além de prefeitos e parlamentares do entorno de Rio Preto.

Agendas no interior

Ao longo da última sexta-feira e sábado, o deputado Marcos Pereira também passou pelas cidades de Valentim Gentil, Urânia, Nova Canaã Paulista, Sud Mennucci, São Carlos, Dirce Reis e Santa Rita D'Oeste. Nas duas últimas, o parlamentar foi homenageado com o título de cidadão por "relevantes serviços prestados", por meio da destinação de ao menos R$ 3,5 milhões em verbas para investimentos.

Em Dirce Reis, cidade com apenas 1805 habitantes, Marcos Pereira foi reconhecido por ter destinado R$ 1,4 milhão em verbas para a aquisição de máquinas e para custear despesas com a saúde pública. "Quero lhe agradecer por estar presente aqui. O nosso município é pequeno, mas está recebendo a força de um deputado que vem chegando mesmo sem ter tido nenhum voto na cidade", disse o prefeito de Dirce Reis, Roberto Visoná.

Depurado federal Marcos Pereira é homenageado por serviços prestados Divulgação Republicanos

Em Santa Rita d'Oeste, o título de cidadão surgiu após o deputado indicar mais de R$ 2 milhões em recursos e um ônibus escolar para o transporte dos alunos do município. "Receber esse título me motiva ainda mais para continuar todo esse trabalho", afirmou Marcos Pereira.

Além dos títulos concedidos em Dirce Reis e Santa Rita d'Oeste, o deputado também foi agraciado com uma menção honrosa nos municípios de Urânia e Sud Mennucci, onde anunciou recursos na ordem de R$ 3,8 milhões para investimentos.