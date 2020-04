Partido Republicanos pede união para combate à pandemia

Do R7

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O partido Republicanos pediu união de autoridades e da sociedade na luta contra a pandemia de covid-19 por meio de nota oficial divulgada nesta sexta-feira (24).

O partido propõe uma trégua na guerra política que toma conta do país, em especial nas redes sociais, e que ganhou novo capítulo nesta sexta após o ex-juiz Sergio Moro anunciar sua demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.

Na nota da Executiva Nacional, assinada entre outras autoridades pelo presidente nacional do Republicanos e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, o partido afirma que a conflagração “só nos atrapalha na busca por soluções para a preservação da vida dos brasileiros” e que o inimigo a ser combatido é o novo coronavírus.

Veja a íntegra da nota divulgada pelo partido:

O INIMIGO É O VÍRUS

O clima de disputa política que toma contra do País não contribui em nada na luta contra a pandemia do novo coronavírus. Ao contrário: essa conflagração só nos atrapalha na busca por soluções para a preservação da vida dos brasileiros.

Não podemos menosprezar os efeitos da doença. Capitais como Manaus, Fortaleza e São Paulo são a prova de que estamos diante de um inimigo invisível muito poderoso que não escolhe classe social e coloração partidária para atacar.

Também não podemos desprezar o agravamento da situação econômica das famílias e do País devido à adoção de medidas de restrição social em boa parte dos estados e das cidades brasileiras.

Em vez da construção de uma grande mobilização nacional, com todos os poderes e todas as forças políticas atuando de forma conjunta, o País preferiu seguir o caminho do combate político.

O que se vê nas redes sociais é uma briga generalizada de torcidas. Há inclusive aqueles que torcem para o vírus. Esse clima é retroalimentado pelas forças políticas, que por sua vez se movimentam justamente pelo que observam das redes.

Precisamos por um fim a isso. Quebrar a corrente, interromper esse círculo vicioso. Somos todos brasileiros e queremos o bem do País. O inimigo é o vírus. Pelo menos nesse momento.

Propomos uma trégua a todos os chefes de poder, sejam nacionais, estaduais e municipais, a todos os líderes partidários e à sociedade como um todo para que possamos acalmar os ânimos, pensar melhor e trabalhar contra a pandemia.

Deixemos as disputas políticas para o momento adequado. Se não fizermos isso, passaremos as próximas semanas contabilizando corpos de brasileiros que podem morrer devido a mesquinhez da classe política.

Que Deus abençoe o Brasil.

Marcos Pereira

Presidente Nacional do Republicanos

Vice-Presidente da Câmara

Jhonatan de Jesus

Líder da Bancada na Câmara dos Deputados

Mecias de Jesus

Líder da Bancada no Senado Federal

Executiva Nacional do Republicanos