Partidos de oposição representarão Bia Kicis no Conselho de Ética Deputada, que preside CCJ, estimulou em postagem social motim da Polícia Militar da Bahia. Publicação foi apagada

Brasil | Mariana Londres e Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, deputada Bia Kicis (PSL-DF) Will Shutter/Câmara dos Deputados - 24.03.2021

Partidos de oposição irão representar a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

Kicis, presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), havia feito uma publicação numa rede social que estimulava um motim da Polícia Militar da Bahia, desrespeitando as ordens dadas pelo governador Rui Costa (PT). Depois, excluiu a postagem.

O episódio gerou críticas, não só de parlamentares da oposição, como da Mesa Diretora da Câmara. Marcelo Ramos (PL-AM), vice-presidente da Casa, advertiu Kicis e afirmou que “um parlamentar estimular motins é algo muito grave”.

Diante da situação, partidos de oposição, como PSOL e PSB, irão representar a deputada, aliada do presidente Jair Bolsonaro, no Conselho de Ética da Casa. Integrantes partidários afirmam que a declaração é criminosa, uma vez que motim policial é ilegal, de acordo com o Código Penal Militar.

Para o líder da minoria na Casa, deputado federal Marcelo Freixo, Kicis lidera movimento com parlamentares extremistas. “Este tipo de conduta é criminosa e agora a deputada terá que prestar contas ao Conselho de Ética da Câmara”, disse.