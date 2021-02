Passagem aérea para o Carnaval ficou até 220% mais cara

A- A+

Levantamento mostra que passagens tiveram preços dobrados durante feriado de Carnaval

Procura geral por viagens, contudo, ainda é baixa, o que faz preços se manterem em patamar baixo

A tarifa média diminuiu até 60% em relação ao mesmo período do ano passado

Mister Shadow/Estadão Conteúdo - 08.02.2021

Apesar de medidas mais severas para o funcionamento de comércios não essenciais e o ritmo lento de vacinação contra a covid-19, o movimento turístico no Carnaval aqueceu o mercado de passagens aéreas, que cresceram até 220% em comparação a janeiro de 2021. Depois de pico do feriado, contudo, a baixa procura geral por passagens deve fazer os preços voltarem a um patamor baixo.

A informação é do levantamento do Cuponomia, site que reúne ofertas e cupons de desconto. A maior variação de preço foi verificada em voos saindo de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. O trecho, que era vendido no início do mês passado por R$ 297, passou a custar não menos do que R$ 954. Os voos de São Paulo para Belém também subiram. A viagem passou de R$ 659 em janeiro para R$ 1.456 na primeira semana deste mês.

A tarifa média das passagens, porém, registrou queda de até 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo Ivan Zeredo, diretor de marketing de economia, a queda se deve à baixa procura geral, que está 35% menor do que em relação ao ano passado.

“Caso as pessoas comecem a aproveitar essa oportunidade de viajar dentro do país por conta da queda nos preços, os valores podem voltar a subir”, afirma.