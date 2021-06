Paulo Guedes entrega segunda fase da reforma tributária Projeto de lei trata da reforma do Imposto de Renda para pessoas físicas, para empresas e investimentos

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, Arthur Lira e Paulo Guedes Reprodução Câmara dos Deputados

O ministro Paulo Guedes (Economia) entregou, nesta sexta-feira (25), ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a segunda fase da reforma tributária.

O projeto de lei trata da reforma do Imposto de Renda para pessoas físicas, para empresas e investimentos.

De acordo com a proposta, amplia-se a faixa de isenção do Imposto de Renda das pessoas físicas dos atuais R$ 1.900 para R$ 2.500.

A entrega do projeto contou com a participação dos ministros Luiz Ramos (Casa Civil) e Flávia Arruda (Secretaria de Governo), além de José Barroso Tostes Neto (Secretário Especial da Receita Federal).

A reforma tributária proposta pelo governo federal será fatiada em quatro fases. A primeira parte, enviada em julho do ano passado, propõe a unificação de PIS e Cofins em um único imposto com alíquota de 12% para as empresas e de 5,8% para instituições financeiras.