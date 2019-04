Do R7*

Paulo Guedes participa de audiência com parlamentares da CCJ O encontro de hoje ocorre após a desistência do ministro, na semana passada, de comparecer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Paulo Guedes participa de audiência com parlamentares da CCJ na Câmara

O ministro da economia Paulo Guedes, que está na CCJ Jefferson Rudy/Agência Senado - 27.3.2019

Teve início às 14h desta quarta-feira (3), a audiência do ministro da Economia Paulo Guedes na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados para esclarecer aos parlamentares as propostas do governo para a reforma da Previdência.

O encontro de hoje ocorre após a desistência do ministro, na semana passada, de comparecer à CCJ, pegando de surpresa o próprio presidente da comissão, Felipe Francischini (PSL-PR). Paulo Guedes recebeu uma “segunda chance” para discutir com os deputados sobre a reforma da Previdência nesta quarta. O governo precisou atuar nos bastidores para evitar uma convocação, que tornaria obrigatória a presença do ministro.

Francischini afirmou que a sabatina de Paulo Guedes no colegiado deve durar de 6 a 8 horas. Apesar do adiamento, Paulo Guedes assumiu o papel de articulador político do governo pela reforma, diante dos atritos entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Na terça-feira, 2, o ministro recebeu parlamentares de quatro legendas: PSL, PSD, DEM e PRB.

A CCJ é a primeira parada da reforma da Previdência na Câmara. O ex-presidente Michel Temer levou apenas dez dias para aprovar a admissibilidade da proposta que enviou em dezembro de 2016. O governo Bolsonaro enviou o texto da reforma em 20 de fevereiro, e a previsão é de que ele seja votado em 17 abril.

*com informações da Agência Estadox