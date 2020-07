Paulo Skaf recebe alta em São Paulo após internação por covid-19 Presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) estava hospitalizado no Sírio-Libanês, na capital paulista, desde o início da semana Paulo Skaf recebe alta em São Paulo após diagnóstico de covid-19

Paulo Skaf será acompanhado de casa Daia Oliver/R7

O presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, recebeu alta médica, neste sábado (18), do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. O empresário se recupera da covid-19, doença diagnosticada no início da semana.

De acordo com boletim encaminhado pela unidade, Skaf "continuará a ser acompanhado em sua residência e consultórios médicos" e lembra que ele foi assistido pelas equipes coordenadas pelos médicos David Uip, Roberto Kalil Filho e José Medina.

O presidente da Fiesp foi diagnosticado com a infecção na terça-feira (14). Skaf já tinha realizado testes molecular e sorológico na última sexta-feira (11), mas o exame não verificou a presença do novo coronavírus. De acordo com a entidade, Skaf realizou o novo exame após se sentir indisposto na segunda-feira (13).

No último dia 3, Skaf e outros empresários se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro em um encontro no Palácio da Alvorada. Dias após o almoço, Bolsonaro foi diagnosticado com a doença respiratória.