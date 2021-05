Pazuello: comissão aprova pedido de informações sobre punição General da ativa do Exército Brasileiro esteve em ato político-partidário com presidente Jair Bolsonaro no Rio no dia 23

Na imagem, Pazuello e Bolsonaro em ato no Rio Fernando Frazão / Agência Brasil / 23.05.2021

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (26), requerimento que cobra informações do Ministro da Defesa, Walter Braga Netto, sobre abertura de procedimento disciplinar contra o general da ativa Eduardo Pazuello.

O ex-ministro participou de ato político-partidário ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no último domingo (23), em um passeio com motociclistas no Rio de Janeiro. A manifestação gerou polêmica e uma punição ao general da ativa não está descartada.

“Requeremos que o Ministro da Defesa informe à Comissão se foi aberto o devido procedimento disciplinar e, caso esteja em andamento, que sejam informados os detalhes do processo”, afirma o deputado federal Elias Vaz(PSB-GO), autor do requerimento.

Ao participar do ato com apoiadores bolsonaristas, Pazuello, que é general da ativa do Exército Brasileiro, teria violado o Estatuto dos Militares e o Regulamento Disciplinar do

Exército, que informa no item 57 como transgressão disciplinar “manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária”.