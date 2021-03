Pazuello deixa Ministério da Saúde após falhas na gestão da pandemia Ritmo lento na vacinação e pressão do Centrão, bloco aliado de Bolsonaro, tornaram a permanência do general insustentável

Resumindo a Notícia Pazuello foi demitido 10 meses após a saída de Nelson Teich

É o terceiro ministro da Saúde que sai em menos de um ano

Erros na condução da crise sanitária contaminaram a imagem do governo

Ele não resistiu ao ritmo lento da vacinação e à pressão de partidos aliados

Pazuello foi o terceiro ministro da Saúde da gestão Jair Bolsonaro Ueslei Marcelino/Reuters - 16.12.2020

Pela terceira vez em menos de um ano, o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o comando do Ministério da Saúde. Pressionado por falhas na gestão na pandemia, principalmente pelo ritmo lento na vacinação, e pressionado pelo bloco do centrão, Eduardo Pazuello deixará o cargo.

Antes dele, ocuparam o posto os médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich.

O general da ativa do Exército vinha sofrendo críticas, inclusive por parte de aliados do presidente. Neste domingo (14), reuniu-se com Bolsonaro no Palácio do Alvorada, negou publicamente que estava doente e que iria entregar o cargo, como foi ventilado nos bastidores do Planalto. Pazuello teve covid-19 recentemente.

No mesmo dia, Bolsonaro se encontrou com a coordenadora das UTIs de cardiologia do InCor e do Sírio-Libanês, Ludhmilla Abrahão Hajji. Após críticas de apoiadores do presidente, o nome dela perdeu força. Nesta segunda-feira (15), o convite foi feito ao presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga, que aceitou assumir o cargo no lugar de Pazuello.

O general foi cobrado de todos os lados pela demora na disponibilização de doses contra o novo coronavírus. A condução da política na pandemia por parte do ministério, com falta de respiradores, reclamação de governadores pela diminuição no repasse de recursos para manutenção de leitos de UTI e os inúmeros cronogramas no Programa Nacional de Imunização tornaram a vida do ministro cada vez mais difícil.

Na semana passada, Pazuello negou que o país entraria em colapso na saúde pública e, imediatamente, especialistas o desmentiram.

Escudo de Bolsonaro durante a crise sanitária, as críticas contaminaram a imagem do presidente e comprometem os planos do presidente para as eleições de 2022. A avaliação de ministros da ala militar, que se reuniram com o chefe do Executivo nacional no sábado no Hotel de Trânsito de Oficiais do Exército, onde mora Pazuello, é de que a permanência do general da ativa no cargo prejudica todo o governo.

Ele é alvo de investigações no STF (Supremo Tribunal Federal) pela crise no sistema de saúde e tem sido cada vez mais contestado no Congresso. Partidos, como o Progressistas, aliado com o Centrão a Bolsonaro, cobiçam emplacar um nome na pasta.

No domingo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), afirmou em rede social que o "enfrentamento da pandemia exige competência técnica" e, principalmente, "uma ampla e experiente capacidade de diálogo político, pois envolve todos os entes federativos, o Congresso, o Judiciário, além do complexo e multifacetado Sistema Único de Saúde".

O governo trabalha para conseguir o mais rápido possível ampliar a quantidade de vacinas disponíveis para prevenção da covid-19, mas o país bate recordes de mortos e infectados a cada semana, ao passo que Pazuello foi obrigado a rever para baixo a previsão de imunizantes disponíveis neste mês, o que forçou prefeitos a tentarem comprar vacinas por conta própria.