Pazuello envia grupo para acompanhar incêndio de hospital

Do R7, com informações da Record TV

Eduardo Pazuello enviou representantes do Ministério da Saúde para monitoramento REUTERS/Adriano Machado

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, enviou representantes do Ministério da Saúde ao Hospital Santa Luzia, após unidade entrar em chamas, na manhã deste sábado (29), em Asa Sul, Brasília (DF).

Em nota, o Ministério da Saúde confirmou a designação de uma equipe responsável por acompanhar, monitorar e ceder informações sobre o incêndio e os procedimentos tomados nas ações com os pacientes.

Segundo os bombeiros, o incêndio teria começado por volta das 10h devido a um curto circuito em uma das áreas do quinto andar da unidade. Ainda de acordo com os bombeiros, as chamas já foram controladas e o edifício está em processo de rescaldo.

Pacientes foram encaminhados ao estacionamento do prédio e outros foram transferidos para o Hospital do Coração.