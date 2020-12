Pazuello fará nova reunião sobre vacinas com estados e municípios Semana passada, ministro da Saúde já havia discutido imunização contra covid com governadores, quando teve que ouvir cobranças por plano

Ministro tem sido cobrado por CoronaVac Joédson Alves/EFE - 16.09.2020

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai fazer uma nova reunião para tratar de vacinas contra a covid-19, na quarta-feira (16), desta vez com alguns governadores, representantes dos secretários estaduais de Saúde e d os prefeitos.

O encontro vai acontecer em Brasília, às 15h. Foram convidados: o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que é presidente do Presidente do Consórcio Nordeste e Coordenador da temática de Vacina no Fórum Nacional de Governadores; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM); e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

Também participam o presidente do Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde), Carlos Lula; e representantes da Confederação Nacional dos Municípios.

“O Ministro deve amanhã anunciar ao Brasil, providências após a nossa reunião e decisão do STF. Percebi que temos boas notícias", adiantou Wellington Dias.

A reunião acontecerá em meio a uma queda de braço entre o Ministério da Saúde e o governo de São Paulo em torno da CoronaVac.

Sem sinalização clara de Pazuello sobre a compra da vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, governadores e prefeitos se mobilizaram para tentar garantir doses do imunizante sem intermediação do governo federal.

Na semana passada, o ministro e o governador de São Paulo, João Doria, tiveram uma discussão ríspida ao tratar da CoronaVac.