Pazuello muda logística e vacina chega com atraso a estados 

Brasil | Do R7, com informações da Reuters

A- A+

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 07.01.2021

Especialista em logística, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atribuiu o atraso na entrega de vacinas contra Covid-19 aos Estados à repentina mudança na estratégia que teve de ser feita para contemplar os pedidos dos governadores de distribuição imediata da CoronaVac.

O ministro queria iniciar uma vacinação simultânea em todos os estados. A vacinação começou às 17h desta segunda-feira em apenas três estados: Goiás, Piauí e Santa Catarina.

A mudança em horário de voos feita pelo ministério voos não permitiu que a vacina chegasse a tempo em alguns estados, como Pará e Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, as doses que estavam em Guarulhos (SP) chegaram com quase quatro horas de atraso.

"Nós tínhamos a previsão de fazer toda a logística hoje e os Estados fazerem a logística amanhã para os municípios e a partir daí a gente iniciar a campanha na quarta-feira", disse Pazuello em entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

"Os governadores, em comum acordo, me solicitaram que eu acelerasse ao máximo a distribuição para que eles pudessem começar imediatamente ainda hoje", acrescentou.

"Então, aquilo que era planejado até hoje às 8 horas da manhã para acontecer durante o dia está sendo encurtado para poder atender o pedido dos governadores. Isso, você imagina a mudança da logística para 26 Estados num país continental como o Brasil", emendou.

O governo federal decidiu antecipar seus planos para começar a vacinação contra Covid-19 no país - previstos para começar na quarta-feira - após o governo paulista, liderado pelo desafeto do presidente Jair Bolsonaro, o tucano João Doria, ter começado a imunização no domingo, logo após aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Inicialmente, Pazuello previa o início da vacinação no dia 20, mas acabou por atender pedido dos governadores que defenderam que ela começasse o mais rapidamente possível.

A vacinação começou no Brasil no domingo em São Paulo, com a presença do governador paulista, João Doria (PSDB), desafeto político de Bolsonaro e provável adversário dele nas eleições presidenciais de 2022.