Pazuello não vai comparecer à CPI amanhã, diz senador Randolfe Segundo vice-presidente da comissão, ex-ministro afirmou ter tido contato com duas pessoas contaminadas pela covid-19

CPI da Covid marcou para esta quinta (5) de manhã depoimento de Pazuello Joédson Alves/EFE - 10.03.2021

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), revelou a jornalistas em Brasília, pouco antes da reunião do colegiado começar, que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não vai comparecer à sessão do colegiado amanhã (5).

Randolfe disse ter recebido informação de que o general da ativa do Exército teve contato com duas pessoas que testaram positivo para covid-19 e, portanto, não poderia participar da reunião presencialmente.

Sem citar a informação sobre ausência de Pazuello, mais cedo, o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que os trabalhos não seriam adiados e que faria "mais ou menos" cinco perguntas para o ex-ministro, um dos mais aguardados no grupo de senadores que investiga as ações e omissões do governo federal, além de estados e municípios, na condução da pandemia.

A participação de Pazuello está mantida para esta quarta-feira (5). Hoje, o primeiro titular da pasta, Luiz Henrique Mandetta é o primeiro a ser ouvido. Nelson Teich, que o sucedeu, deve ser ouvido à tarde.