Pazuello participa de ato com Bolsonaro no Rio de Janeiro Presidente realizou passeio de moto com apoiadores neste domingo (23). Outras autoridades também estavam presentes

Brasil | Do R7 com Agência Estado

A- A+

Na imagem, Pazuello e Bolsonaro em ato no Rio Jorge Hely / Estadão Conteúdo / 23.05.2021

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello participou neste domingo (23) de evento de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, no Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, no Rio.

Com a máscara no queixo, Pazuello passou no meio da multidão de apoiadores e subiu no carro de som onde estava o presidente junto com pelo menos outras dez autoridades, todos sem máscara.

Já sem o objeto também, Pazuello acenou para os manifestantes ao lado de Bolsonaro. O presidente chamou seu ex-ministro de "nosso gordinho".

O ex-ministro depôs na quarta-feira e na quinta-feira na CPI da covid-19. No depoimento, ao ser questionado sobre ter aparecido sem máscara em um shopping em Manaus, o ex-ministro admitiu o erro e pediu desculpas.