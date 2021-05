Pazuello passa mal e é atendido por senador após depoimento à CPI

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, ex-ministro Eduardo Pazuello Sergio Lima/AFP - 19.05.2021

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello passou mal na tarde desta quarta-feira (19) após depoimento à CPI da Covid.

A informação foi dada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI, em coletiva de imprensa.

"O ex-ministro, segundo informações do senador Otto Alencar, que é médico, teve mal-estar e, na linguagem técnica, uma síndrome do vasovagal, teve um mal-estar dessa natureza e foi atentido pelo senador Otto, e depois se recuperou", disse.

Pazuello, por sua vez, negou o mal-estar. "Não, eu não passei mal. E amanhã (o depoimento) continua", disse aos jornalistas na saída do prédio do Senado Federal, acompanhado do senador governista Marcos Rogério (DEM-RO).

A sessão com a oitiva do general da ativa do Exército Brasileiro será retomada nesta quinta-feira (21), às 9h30, informou o president da comissão, Omar Aziz (PSD-AM).