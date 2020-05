Do R7

Pazuello reforça compromisso com ações globais contra a covid-19 Ministro interino da Saúde falou sobre o 'cenário desafiador' imposto pela pandemia durante participação na 73ª Assembleia Mundial da Saúde, da OMS

Eduardo Pazuello afirmou que o governo está preparado para enfrentar crise Erasmo Salomão / ASCOM MS

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, reforçou nesta segunda-feira (18) a disposição do Brasil em participar das iniciativas globais de combate à pandemia do novo coronavírus. O general, que assumiu a pasta temporariamente após pedido de demissão do ex-ministro Nelson Teich, participou da 73ª Assembleia Mundial da Saúde, por meio de videoconferência transmitida pelo site da OMS (Organização Mundial da Saúde).

"A pandemia evidenciou um cenário desafiador para todo o mundo e reafirmou a importância da saúde universal para o desenvolvimento e segurança das nações. Reforço o compromisso do Brasil em apoiar e participar das iniciativas internacionais”, disse.

Pazuello afirmou, também, que o governo federal está preparado para enfrentar as consequências da crise sanitária, que já matou 16.118 pessoas e deixou 241.080 doentes desde o primeiro registro oficial em território nacional.

Durante o encontro, ele ressaltou que, embora o Brasil seja um país de “dimensões continentais”, o Comitê de Crise, que é comandado pela Casa Civil, tem conseguido definir estratégias específicas para cada região, mas lembrou, no entanto, que Norte (45.277 infectados e 2.987 vítimas fatais) e Nordeste (81.537 casos e 4.673 óbitos) “são as mais afetadas”.

"O Governo Federal conduz avaliações diárias das situações de risco em cada localidade, reforçando estados e municípios com os recursos necessários, financeiros, materiais e pessoal", completou.

O general Eduardo Pazuello assumiu interinamente o cargo de ministro da Saúde após a saída de Nelson Teich anunciada na sexta-feira (15). Ele foi nomeado secretário-executivo da pasta no dia 22 de abril e, segundo apurou o R7, teria sido convidado para permanecer no cargo. O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar o título ainda nesta semana.