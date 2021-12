Pazuello sofre acidente de moto e é internado em hospital do Rio Ex-ministro da Saúde foi socorrido com lesões nas costas e no ombro. Estado de saúde dele não foi informado Pazuello sofre acidente de moto e é internado em hospital do Rio

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello José Dias/PR - 27.04.2020

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello sofreu um acidente de moto na noite desta sexta-feira (24), na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele teve lesões nas costas e no ombro.

No momento, Pazuello está internado no Hospital Central do Exército, localizado no bairro de Benfica, também na zona norte do Rio. Segundo a assessoria de comunicação do Exército, Pazuello teve fraturas na clavícula direita e em arco costal e, no momento, "encontra-se em observação com quadro estável de saúde, não correndo risco de morte".

De acordo com os bombeiros, Pazuello foi socorrido às 23h37 na avenida Paulo de Frontin, na praça da Bandeira. A dinâmica do acidente não foi informada.

Pazuello foi ministro da Saúde entre maio de 2020 e março de 2021. Ele assumiu como interino após a saída de Nelson Teich e só foi efetivado no cargo em setembro do ano passado. Pressionado por falhas na gestão da pandemia da Covid-19, principalmente pelo ritmo lento na vacinação, ele deixou a pasta no início deste ano e deu lugar a Marcelo Queiroga.

Após sair do ministério, ele foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), em junho, para ser secretário de estudos estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Em outubro, trocou de função mais uma vez, sendo nomeado assessor especial da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.