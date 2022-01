PCDF registra 1,3 mil ocorrências on-line de Maria da Penha

Brasil | Priscila Mendes, do R7, em Brasília

Em um ano de funcionamento, mais de 1,3 mil ocorrências de violência doméstica foram registradas por meio da ferramenta Maria da Penha On-line, disponibilizada pela Delegacia Eletrônica da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal). Em média, mais de três denúncias foram feitas todos os dias.

Com o serviço, os pedidos de medidas protetivas solicitadas ocorreram em cerca de 70% dos boletins de ocorrência registrados, chegando ao total de 922.

Por meio da ferramenta, a vítima pode enviar provas como fotos, vídeos e e-mails, fundamentais para as investigações e decisões judiciais. Além disso, é possível solicitar medida protetiva, a partir do preenchimento de um questionário de avaliação de risco e representação contra o autor da violência, e acolhecimento em Casa Abrigo.

As funções disponibilizadas permitem também agilizar a autorização para intimação durante o processo via telefone, e-mail, WhatsApp ou outro meio tecnológico sério e idôneo.

“A implementação desse novo formato de denúncia, com funções que facilitam e dão celeridade ao processo, colocou o DF ainda mais à frente no combate à violência de gênero no país”, avalia o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

De acordo o titular da Delegacia Eletrônica, José Fernando Grana, após a denúnica e solicitação de medidas protetivas, o juiz tem acesso ao processo em 30 minutos.

Com o total de 1.330 ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, a Delegacia Eletrônica é a terceira no ranking total dos registros feitos pela PCDF. Fica atrás somente da Deam II (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher), em Ceilândia, que possui o maior número de boletins registrados – 2.928 – e a Deam I, na Asa Sul, com 2.051.

Tentativa de feminicídio

Neste domingo (30), uma mulher de 44 anos foi esfaqueada durante uma discussão com o companheiro, no Sol Nascente, em Ceilândia (DF). O suspeito, de 38 anos, que não teve o nome divulgado, fugiu após o crime.

A mulher foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia e deve passar por uma cirurgia. O crime foi registrado como injúria e tentativa de feminicídio.

Além da Delegacia Eletrônica e de todas as delegacias do DF, as denúncias podem ser feitas pelos canais de atendimento da Secretaria de Segurança Pública que funcionam 24 horas por dia — telefone 197, 190, e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br e pelo WhatsApp (61) 98626-1197.