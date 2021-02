PEC Emergencial começa a ser discutida, mas votação é adiada 

A- A+

PEC Emergencial começa a ser discutida hoje, mas votação é adiada Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O plenário do Senado Federal começa, nesta quinta-feira (25), a discussão da PEC Emergencial (texto que engloba as PECs Emergencial, do Pacto Federativo e dos Fundos Públicos) com leitura e discussão do parecer do relator.

A votação da matéria, no entanto, só irá acontecer na próxima quarta-feira (3), com sessão de discussão também na terça-feira (2). O texto abre espaço fiscal para a criação do auxílio emergencial e cria gatilhos, medidas para conter o desequilíbrio fiscal, como congelamento de salários de servidores, do salário mínimo e a desvinculação dos recursos para saúde e educação.

Há uma tentativa de líderes de separar a criação do auxílio emergencial à criação das medidas de ajuste e este é o principal motivo do adiamento.