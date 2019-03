Ex-presidente foi preso na quinta-feira em São Paulo Nelson Antoine/Estadão Conteúdo - 21.3.2019

O desembargador Ivan Athié, do TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), decidiu que o julgamento do pedido de liberdade do ex-presidente Michel Temer será analisado pela 1ª Turma, composta por outros dois magistrados. Com isto, o emedebista deve ficar na cadeia, pelo menos, até quarta-feira (27).

Trata-se do primeiro habeas corpus apresentado pela defesa de Temer. Nesta sexta, os advogados do ex-ministro dos governos Dilma e Temer Wellington Moreira Franco, preso junto com o ex-presidente, ingressaram com mais um pedido de soltura.

Michel Temer está desde a noite de quinta-feira na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele havia sido preso em São Paulo e foi transferido de avião para a capital fluminense por ordem do juiz federal Marcelo Bretas, que determinou as prisões.

Moreira Franco, que já foi governador do Rio, foi levado à Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, onde também está preso o ex-governador Luiz Fernando Pezão.

A Polícia Federal prendeu ontem, além dos dois políticos, o coronel da reserva João Batista Lima Filho e a mulher dele. O casal é suspeito de intermediar e lavar dinheiro de propina paga a Temer por meio de empresas que possuem.

O Ministério Público Federal sustenta que o grupo acertou o pagamento de R$ 1 milhão em propina em um contrato entre a Engevix e a Eletronuclear, estatal responsável pelas obras da usina nuclear de Angra 3. O valor teria sido pago em 2014 e usado para a reforma da casa de uma das filhas de Temer.