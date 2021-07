Perícia confirma atestado médico de convocado a depor na CPI

Brasil | Do R7, com Agência Senado

Reverendo teve o depoimento adiado em razão de crise renal Marcos Oliveira/Agência Senado

Perícia médica do Senado confirmou nesta terça-feira (13) que Amílton Gomes de Paula, religioso que participou de negociações para venda de vacinas em nome do Ministério da Saúde, se encontra impossibilitado de comparecer à CPI da Covid. O depoimento de Amilton estava previsto para esta quarta-feira (14), mas Amílton apresentou atestado médico alegando problemas renais.

A perícia do Senado foi realizada na casa de Amílton a pedido do presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), ao receber o atestado apresentado pelo pastor. O atestado tem validade de sete dias a partir de 9 de julho. Com a ratificação do estado de saúde, uma nova data será marcada será marcada para o depoimento.

A convocação de Amílton atende pedido do vice-presidente do colegiado, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). São investigados e-mails em que o diretor de Imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, autorizava o reverendo a compra, por meio de uma organização não-governamental, de vacinas AstraZeneca com a empresa Davati Medital Supply em nome do governo.