Márcio Neves, enviado do R7 a Brumadinho (MG)

'Perna foi esmagada', revela mulher sobrevivente de Brumadinho Gravação do resgate de Adriene Pereira Alves, pelo marido e mais dois vizinhos, se espalhou e percorreu o mundo. Reportagem entrevistou a vítima tragédia brumadinho

Reportagem do R7 encontrou e entrevistou Adriene Reprodução/R7

A balconista Adriene Pereira Alves estava na cozinha de casa quando ouviu um barulho de uma forte ventania. Ao olhar para fora, se deu conta da enxurrada de lama que engolia tudo o que via pela frente, na última sexta-feira (25), em Brumadinho (MG).

Em poucos segundos, diz, a lama já tinha invadido a cozinha e o quarto. Tentou fugir, mas não conseguiu escapar e ficou presa na lama. Com a ajuda de vizinhos, Adriene foi resgatada pelo marido — um cinegrafista amador gravou o salvamento com um celular.

"Amassou muito a carne, que foi totalmente esmagada", relata após o resgate. O vídeo se espalhou pelas redes sociais e ganhou o mundo — assista à entrevista no vídeo abaixo.

Marido de Adriene observa o que restou da casa em Brumadinho (MG) Márcio Neves/R7

Após o resgate dramático, Adriene foi levada para um hospital em Ibirité (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte. Poucas horas depois, foi liberada com a recomendação de repouso devido às lesões, pela pressão da lama, nas pernas e tronco.

A casa de Adriene e do marido Deivid ficavam muito perto da barragem — a cerca de 500 metros — e foi completamente destruída pela lama, que invadiu a cozinha e o quarto.

O local ficava em um sítio, completamente arrasado pela enxurrada de rejeitos, que carregou, além da construção, os animais da propriedade. Do que havia no local antes, só restaram um balanço e os restos de um galinheiro.

Com bebê, Kelly viveu roteiro parecido ao de Adriene Márcio Neves/R7

Vizinhança

O roteiro da doméstica Kelly Aparecida de Souza é parecido com o de Adriene. Com um bebê no colo, Kelly estava na casa vizinha e conseguiu correr antes de a lama, que já invadia a cozinha, a atingir. Na hora, Kelly preparava comida para a criança. Assim que se sentiu segura, deu falta de Adriene e decidiu pedir ajuda.

“Peguei meu filho e saí correndo. Tentei alcançar a entrada principal do sítio, mas tinha lama lá. Aí, fui para o pasto e gritei pela Adriene, mas ela não respondia. Foi quando ouvi os gritos dela e chamei meu marido e outros vizinhos, que logo foram ajudar”, relembra. O final neste caso, como as imagens mostram, foi feliz.

Mapa abaixo mostra o trajeto da lama em Brumadinho (MG):