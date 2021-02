Pesquisa de opinião: brasileiro está dividido sobre prisão de Silveira

A- A+

Pesquisa de opinião: brasileiro está dividido sobre prisão GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO-17/02/2021

Uma pesquisa e opinião feita pelo Instituto Paraná Pesquisas detectou que os brasileiros estão dividos sobre a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) por ataques a minsitros do STF (Supremo Tribunal Federal). De acordo com o levantamento, 49,9% dos entrevistados responderam que o ministro Alexandre de Moraes agiu certo ao mandar prender o deputado em função dos ataques, e 42,1% disseram que ele agiu errado. Outros 8% não souberam ou não opinaram.

Entre os entrevistados, as mulheres com mais de 60 anos são as mais favoráveis à prisão, com 55,8% das entrevistadas nesta faixa dizendo que o ministro agiu corretamente, 36,7% que consideram que ele agiu errado e 7,5% que não responderam.

Silveira foi preso da terça-feira (17) por determinação de Moraes e a prisão foi referendada por unanimidade pelos demais ministros da Suprema Corte. Nesta sexta-feira (19), a Câmara dos Deputados decide se mantém a prisão ou se o deputado deve ser solto. A tendência é de manutenção da prisão.

O Paraná Pesquisas ouviu uma amostra de 2.018 brasileiros das 27 unidades da federação, entre os dias 17 e 18 de fevereiro de 2021. A amostra representativa do Brasil tem grau de confiança de 95% para uma margem de erro de 2 pontos percentuais.