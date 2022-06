Pesquisa mostra Rocha e Brandão em empate técnico na disputa pelo Governo do MA Weverton Rocha (PDT) tem 24% das intenções de voto, enquanto Carlos Brandão (PSB) figura com 22%, segundo Real Time Big Data Pesquisa mostra Rocha e Brandão em empate técnico na disputa pelo governo do MA

Weverton Rocha é senador pelo PDT, e Carlos Brandão, do PSB, é o atual governador do estado Luis Macedo/Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa do Maranhão

Na disputa pelo Governo do Maranhão nas eleições de outubro, o senador Weverton Rocha (PDT) e o atual governador do estado, Carlos Brandão (PSB), aparecem tecnicamente empatados, com 24% e 22% das intenções de voto, respectivamente, segundo pesquisa do Real Time Big Data. O levantamento divulgado nesta quarta-feira (22) tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência da pesquisa estimulada – quando os candidatos são apresentados em uma lista –, Lahesio Bonfim (PTC) aparece em terceiro lugar, com 13%, seguido de Edivaldo Holanda Jr (PSD), com 12%, e de Simplicio Araújo (Solidariedade), com 1%. Enilton Rodrigues (PSOL) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram. Pessoas que pretendem votar branco/nulo somaram 10%, e aquelas que não sabem/não responderam, 18%.

Confira o resultado da pesquisa estimulada – Governo do Maranhão:

Weverton Rocha (PDT): 24%

Carlos Brandão (PSB): 22%

Lahesio Bonfim (PTC): 13%

Edivaldo Holanda Jr (PSD): 12%

Simplicio Araújo (Solidariedade): 1%

Enilton Rodrigues (PSOL): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 18%

Na pesquisa espontânea – quando o nome dos candidatos não é apontado –, Brandão e Rocha aparecem empatados, com 10% das intenções de voto. Lahesio Bonfim somou 5%, e Edivaldo Holanda Jr obteve 4%. Nesse cenário, o levantamento não detalhou as pretensões dos eleitores de votar em Simplicio Araújo, Enilton Rodrigues e Hertz Dias.

Pesquisa espontânea – Governo do Maranhão:



Weverton Rocha (PDT): 10%

Carlos Brandão (PSB): 10%

Lahesio Bonfim (PTC): 5%

Edivaldo Holanda Jr (PSD): 4%

Branco/Nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 60%

O senador Weverton Rocha também lidera quando o assunto é rejeição para o Governo do Maranhão, com 30%. Carlos Brandão tem 23% de reprovação e é seguido de Lahesio Bonfim e Edivaldo Holanda Jr, ambos com 18%. Simplicio Araújo, Enilton Rodrigues e Hertz Dias aparecem com 14%, 13% e 12%, respectivamente.

Disputa por vaga no Senado

Flávio Dino (PSB) é ex-governador do Maranhão Werther Santana/Estadão Conteúdo

Na pesquisa estimulada sobre intenções de voto para senador pelo Maranhão nas eleições deste ano, foram apresentados cinco nomes, e Flávio Dino (PSB) – que deixou o governo do estado para tentar uma vaga no Senado – aparece na frente, com 45% das intenções de voto.

O atual senador Roberto Rocha (PTB) somou 27% e figura em segundo lugar. Pastor Abel (Agir 36) registrou 5%. Antônia Coriongo (PSOL) tem 3%, e Saulo Arcangeli (PSTU), 0%.

Pesquisa estimulada – Senador pelo Maranhão:



Flávio Dino (PSB): 45%

Roberto Rocha (PTB): 27%

Pastor Abel (Agir 36): 5%

Antônia Coriongo (PSOL): 3%

Saulo Arcangeli (PSTU): 0%

Branco/Nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 9%

Quando os entrevistados foram estimulados a escolher entre Dino e Rocha, o ex-governador também saiu na frente, com 49%. O senador petebista registrou 30% das intenções de voto.

A pesquisa do Real Time Big Data foi feita por telefone com 1.500 eleitores maranhenses, entre os dias 20 e 21. O nível de confiança é de 95%, o que significa que a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%, levando em consideração a margem de erro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MA-01727/2022.