Petrobras aumenta preço do gás de cozinha em 5% nesta sexta (27) O impacto para o consumidor deverá girar em torno de 2% a 3% e segue a regra de reajustes trimestrais para o GLP Petrobras aumenta preço do gás de cozinha em 5% nesta sexta (27)

A Petrobras reajustou o valor que começa a ser praticado nesta sexta-feira (27) Folha de Pernambuco

A Petrobras vai aumentar em 5% o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a partir de amanhã nas suas refinarias, um dia depois de ter anunciado que o gás natural deverá cair cerca de 10% após a revisão de contratos com 12 distribuidoras estaduais do produto.

Seguindo a regra de reajustes trimestrais para o GLP, o aumento de 5% atinge o gás de cozinha (Botijão de 13 kg) e também o GLP industrial e comercial.

O impacto para o consumidor deverá girar em torno de 2% a 3%, já que a realização da Petrobras representa 38% do preço, sendo os outros custos distribuídos entre a comercialização e tributos.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.