Petrobras corta pela metade presença de pessoal administrativo

Petrobras corta pela metade presença de pessoal Geraldo Falcão/Agência Petrobrás/Divulgação

A partir desta terça-feira (17), a Petrobras vai reduzir a atuação presencial dos empregados administrativos - incluindo os lotados em unidades operacionais - em todas as atividades que possam ser realizadas de casa, informou a estatal em um comunicado interno.

A intenção é que o número de empregados trabalhando presencialmente nas unidades da companhia, em atividades que podem ser realizadas remotamente, seja reduzido em no mínimo 50%, com exceção para as equipes de saúde, que permanece em atividade integralmente, afirmou a estatal.

"A medida visa a contribuir com os esforços das autoridades para reduzir a circulação nos espaços públicos, mantendo as pessoas em suas casas. A companhia já havia orientado o teletrabalho para colaboradores em retorno de viagens internacionais e pessoas do grupo de risco", explicou a Petrobras aos seus funcionários nesta terça-feira.

Saiba como se proteger e tire suas dúvidas sobre o novo coronavírus

A empresa também estendeu o trabalho remoto a pais e mães de crianças em idade escolar, em cidades com aulas suspensas, mas condicionou a liberação à avaliação do gestor.

"A Petrobras está avaliando diariamente a necessidade de novas medidas, com o suporte do comitê permanente criado para acompanhar a evolução do quadro de saúde mundial causado pelo novo coronavírus", concluiu no comunicado.

